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Albay İlhan Coşkun subay ve astsubaylara başörtü takmayı yasakladı! 28 Şubat ruhu hortladı

Albay İlhan Coşkun subay ve astsubaylara başörtü takmayı yasakladı! 28 Şubat ruhu hortladı

28 Şubat ruhunu geri döndürmek isteyen Albay görevden alındı. Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayımladığı emirle müdürlükte görev yapan subay astsubay ile misafirlerin başörtü takmasını sakal bırakmasını yasakladı. Skandalın ortaya çıkmasıyla emir “sehven” yazıldı denilerek geri çekildi. Milli Savunma Bakanlığı ise Albay İlhan Coşkun’u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.

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Kayseri 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, 6 Eylül'de türbanı ve sakalı yasaklayan bir emir yayımladı. Kurum içerisinde yayımlanan emirde;"Müdürlükte görev yapan tüm personelin, lojmanlarda ikamet eden subay astsubay ve aileleri ile bunları ziyarete gelen misafirlerin ve iş takibine gelen şahısların türban, çember sakal, topuklara kadar uzanan pardösü vb. ideolojik amaç simgeleyen çağ dışı kıyafetler ile fabrika müdürlüğe girmesine ve komutanlık içerisinde gezmesine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Skandal patlayınca 'sehven' dedi 

Skandalın emirle ilgili Milli Savunma Bakanlığı soruşturma başlattı. Emirle ilgili gelen tepkiler üzerine Albay İlhan Coşkun "sehven imzaladım" diyerek geri adım astada bakanlık tarafından açığa alındı. Albay Coşkun'un 2011 yılında yayımlanan emri yenilediği ortaya çıkarken, bakanlık Coşkun'u görevden alarak hakkında soruşturma başlattı.

28 Şubat zihniyeti yeniden hortluyor

Emrin 6 Eylül'de yayımlandığını belirten Büro Memursen Kayseri 2. Nolu Şube Başkanı Talip Şahin; " Aslında bu emir 2011 yılında yayınlanmış. Albay İlhan Coşkun aynı emri yeniliyor. Çarşamba günü de sehven imzaladım diyerek inkar ediyor. Cuma akşamı da sayın bakanımız kendisini açığa aldı. Albay ilhan Coşkun kamikazelik yapıyor. Uyanan hücreler yavaş yavaş uyanıyor. Danıştay sakalı kılık kıyafet yönetmeliğinden çıkardığı halde sakal traşı olacaksınız diye personeli zorlayarak kanuna aykırı davranıyorlar.  Bu şekilde keyfi uygulama yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça 28 Şubat zihniyeti hortluyor. Kayseri'deki durum bunun en net göstergesi. Her seçim döneminde eski zihniyet alışkanlıklarını tekrardan her alanda göstermeye başlıyor" diye konuştu.

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