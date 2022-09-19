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Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü oldu

Volkan Demirel Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

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Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Hatayspor'da fatura teknik direktör Serkan Özbalta'ya kesildi. Takımın başına Volkan Demirel getirildi.

Kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

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