19 Eylül 2022 altın fiyatları! Gram ve çeyrekte yükseliş var mı?

Geçen haftanın son işlem gününde değer kazanan altının gram fiyatı günü 983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 976 lira seviyesinde işlem görüyor.Abone ol
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.540 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.