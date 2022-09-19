Tesettüre giren Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'tan herkesi şaşırtan imalı mahremiyet paylaşımı

Arka Sokaklar dizisiyle akıllara kazınan eski oyuncu Gamze Özçelik'in kendisi gibi oyuncu eski eşi Uğur Pektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Paylaşımına imalı sözlere yer veren Pektaş yıllar sonra sessizliğini bozdu.

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2006 yılında Kanal D ekranlarına yayınlanan Türkiye'nin uzun soluklu, sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 'Murat' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uğur Pektaş dizideki rol arkadaşı 2000 Mis Turkey güzeli Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. 3 yıl evli kalan ünlü çift 'Murathan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldıktan kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak evliliklerini bitirmişti.

Eski eşi gibi o da oyunculuğu bıraktı!

Oyunculuğu bırakan eşi Gamze Özçelik'in maneviyata yönelmesi ve tesettüre girmesi üzerine oyunculuk kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bırakan Murat Pektaş yıllardır gündemlerden uzak sessiz sedasız bir hayat yaşıyordu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu İnstagram'dan yaptığı paylaşımla yıllar süren sessizliğini bozdu. Paylaştığı bir fotoğrafa yazdıkları ile herkesi şaşırtan Pektaş eşinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem dolu sözleriyle imalarda bulundu.

Yıllar sonra akılları karıştıran paylaşım...

Pektaş yaptığı paylaşıma "Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer...Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini...Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine..."

"İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi...Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi... Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın acaba yine de? Bakın ben şu durumdayım, bu durumdayım diye... Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için..."

O sözlerine binlerce beğeni aldı

"Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine... İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et..." notunu ekledi.

Ünlü oyuncunun etkileyici sözleri üzerine birçok sosyal medya kullanıcı o paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Ünlü oyuncunun takipçileri "Harikasın Uğur Pektaş", "Ne zaman ekranlara dönüyorsun?" yorumlarında bulundu. İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı...