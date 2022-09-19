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Diyarbakır'da yaşandı! Alacaklısının evine gidip dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da yaşandı! Alacaklısının evine gidip dehşet saçtı

DİYARBAKIR’da bir kişi, alacaklısının evini basıp bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralının eşi çığlık çığlığa yardım istedi.

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 İddiaya göre, Cengiz G. isimli şahıs, alacaklısı olduğu Ali K.’yi sabah saatlerinde evinin önünde kollamaya başladı. Ali K. evden çıkmayınca Cengiz G., kapısına dayanarak Ali K.'yi bıçakladı. Eşinin bıçaklandığını gören kadın yardım çığlıkları atarken, şüpheli şahıs olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince saklandığı apartmanda yakalandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Cengiz G. ise gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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