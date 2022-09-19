AK Parti'den 2023 iddiası: Biz bugüne kadarki en yüksek oyumuzu alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2023 seçimleriyle ilgili "Biz bugüne kadarki en yüksek oyumuzu alacağız" dedi. Kandemir, seçim öncesi AK Parti'nin yol haritası Erdoğan tarafından 28 Ekim'de açıklanacağını söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Erkan Kandemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde

Seçimin öne alınma ihtimali yok

Çok önemli bir seçime gidiyoruz, bu seçim sonuçlarını bütün coğrafya açısından çok değerli görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ifade etti seçimin öne alınması ile ilgili bizim bir çalışmamız yok.

2023 yol haritası 28 Ekim'de açıklanıyor

Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak.

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var.

"En yüksek oyumuzu alacağız"

Sayın Kılıçdaroğlu nerede yaptırıyor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar Kılıçdaroğlu'nun yeni iddiası değil. Kılıçdaroğlu her seçim öncesi benzer şeyleri söyledi, sandığa pek kalmadı, hep birlikte göreceğiz. Anketler üzerinden siyaset yapılmıyor, biz sahada siyaset yapıyoruz. Gerçeklik orada. Cumhur İttifakı bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamamız, yüreğimizdeki, aklımızdaki her şey şeffaf. Yaptıklarımız da ortada. Biz milletimizin karşısına çıkarken çok hazırlıklıyız. Tutarlılık çok önemli bir şey.

İnşallah milletimizin teveccühünden hareketle biz 2023 seçimlerinde girdiğimiz seçimler arasındaki en yüksek oyumuzu alacağız. Cumhurbaşkanlığı'nda en yüksek oyumuzu alacağız. Muhalefet ile Cumhur İttifakı'nın arasında bir fark var. Bir tane motivasyonları var; Erdoğan'ı devirmek. Cumhur İttifakı bir ilke ittifakı. Bütün bu yaptıklarımızın, kazanımlarımızın Türkiye'yi bambaşka bir ülke haline getirebileceğini, ülkemiz içerisindeki huzurun, tüm bunlardan bir sinerji üreterek yeni yüzyılında Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıyacağımızı söylüyoruz.

EYT düzenlemesi ne zaman?

Bu çok teknik bir soru, Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır. Sayın Bakanımız konuyla ilgili kimler varsa onlarla istişare ederek bir yol haritası çıkarıyor. Ne EYT'nin dışında kalan milletimize bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız. Bunun dengesi son derece önemli.