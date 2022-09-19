Bu besinler ile hastalıklar yanınızdan bile geçmeyecek!

Havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte artık hastalıklar kaçınılmaz hale gelmeye başladı. İşte sizi tüm bu hastalıklardan kalkan gibi koruyacak şifalı gıdalar ve karışımlar.

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Vücudun en komplike yapı ve sistemlerinden biri olan bağışıklık sistemi, tıpkı bir ordu gibi çalışarak vücudu hastalıklardan veya virüslerden korur. Bağışıklık sisteminin gelişimi, bir bebeğin gözlerini dünyaya açar açmaz başlar. Bu andan itibaren vücuda her giren mikroorganizmayı tanıyan ve vücuda girmelerini engelleyen, bir şekilde giren mikroorganizmaların vücutta tutunmalarını engelleyen oldukça güçlü bir yapı olarak bilinir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi bu sebeple size hastalıklara karşı mükemmel derecede korur.

İşte bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler

Su

Faydaları saymakla bitmeyen suyum en önemli yararı vücuttan atık maddeleri uzaklaştırmasıdır. Susamayı beklemeden her gün en az 8-10 bardak su tüketmek oldukça faydalıdır.

Meyve-sebze

İçeriğindeki bol miktarda vitaminler sayesinde mevsim meyve ve sebzeleri tam bir sağlık deposudur. Bununla birlikte vücudun temizlenmesini sağlayan antioksidan içeren meyve ve sebzeler, bağışıklık sistemini de bir hayli güçlendirir. Bu sebeple günde en az 5 porsiyon sebze-meyve tüketmek oldukça faydalıdır. Elma, nar, portakal, mandalinaya mutlaka günlük yiyecekleriniz arasında yer ayırın.

Soğan ve sarımsak

Her ne kadar kokusundan dolayı uzak durulsa da, vücudunçok güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretilmesi için soğan ve sarımsağa ihtiyacı vardır. Sarımsak ve soğan tüketmek vücuda doğal yollarla direnç kazandırır. Tabiattan gelen en güçlü antibiyotik olarak bilinen sarımsak, antimikrobiyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini bir hayli güçlendirir.

Balık

Saymakla bitmeyen faydaları olan balık, hastalıklara karşı vücudu dirençli bir hale getiriyor. Fakat balığı tüketirken pişirme tekniklerine çok dikkat etmek gerekir Balığı kızartmak yerine fırında ızgara şeklinde pişirmek tercih edilmelidir.

Farklılık

Kilo vermek için için birçok diyet listesi ortaya çıkıyor. Fakat sırf kilo vermek uğruna tek tip beslenmeyi öneren diyetlerden uzak durun. Buna alternatif olarak her besin grubunun olduğu öğünleri tercih edin, dengeli bir beslenme düzeni oluşturmaya çalışın.

Çorbalar

Soğuk kış günlerinde çorbalar en çok tüketilen gıdalar arasında yer alır. Hızlı bir şekilde Karnınızı doyurmak için fast-food sipariş etmek yerine çorbalarımızdan destek alabilirsiniz. Hazırlayacağınız yöresel çorbalar hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak.

Mucizevi karışım

Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün tüketeceğiniz bu karışım her tür hastalık belirtisini söküp atıyor ve hastalıkları sizden uzaklaştırıyor.

İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek mükemmel karışım

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

1 tutam tarçın

2 yemek kaşığı limon suyu

Tüm bu malzemeleri bir kavanozun içerisinde güzelce karıştırın. Kapağı kapalı bir şekilde 1 gece boyunca dinlendirerek günde 2 kere olmak üzere 1 tatlı kaşığı olacak şekilde tüketin.