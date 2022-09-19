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David Beckham kraliçenin naaşını görmek için 12 saat kuyrukta bekledi

David Beckham kraliçenin naaşını görmek için 12 saat kuyrukta bekledi

Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.

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İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.

"Bu birkaç saat ona güle güle demek içindi. Onun geride bıraktığı miras inanılmaz" diyen Beckham, Kraliçe'nin ölümüyle ilgili şunları söyledi: "İfade etmek zor, o sessizliği ve duyguyu açıklamak çok zor biliyorsunuz. Nazik, ilgili ve güven verici olduğu için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana." ifadesini kullandı.

David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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