Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu görüntülendi
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde son testler gerçekleştiriliyor.
İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen geminin geldiği son aşamanın görüntülenmesi ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verilmesi amacıyla basın toplantısı düzenlendi.
Yerlilik oranı yüzde 70 civarında
Gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te başlanılan projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, gemide yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.
"Dünyada ilk olacak SİHA gemisine dönüştürme çalışmaları başladı"
İsmail Demir, bu geminin, donanmanın gücüne güç katarken NATO ittifakının da bir parçası olacağını ve onun da gücüne güç katacağını bildirdi. "İleriki aşamada TCG Anadolu gemimizi üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA gemisine' dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan Baykar firması ile devam ediyor." diyen Demir, bu gemi için Bayraktar TB3 SİHA'ların geliştirilmesine devam edildiğini söyledi.