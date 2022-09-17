Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu görüntülendi

"Dünyada ilk olacak SİHA gemisine dönüştürme çalışmaları başladı"

İsmail Demir, bu geminin, donanmanın gücüne güç katarken NATO ittifakının da bir parçası olacağını ve onun da gücüne güç katacağını bildirdi. "İleriki aşamada TCG Anadolu gemimizi üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA gemisine' dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan Baykar firması ile devam ediyor." diyen Demir, bu gemi için Bayraktar TB3 SİHA'ların geliştirilmesine devam edildiğini söyledi.