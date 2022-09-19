Küçük fenomen yine gündem oldu! İsabelle şarkısını seslendirdi sosyal medyada rekor kırdı

Tiktok hesabından çektiği videolarla adını tüm Türkiye'ye duyuran 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker son dönemin popüler şarkılarını seslendirerek rekor kırdı.

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Son dönemlerin en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Tiktok uygulaması şimdilerde 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'in cep telefonundan çekip paylaştığı videolarla adeta yıkılıyor. Bir dönem fenomen Taha Duymaz'ı yayından atan ve hareketiyle herkesi güldüren küçük çocuk şimdilerde söylediği şarkılarla gündemlerden düşmüyor.

İzabella şarkısını söyleyine rekor kırdı

Tiktok hesabında 408 bin takipçisi bulunan küçük fenomen şimdilerde müzik dünyasının popüler şarkıları "İzabella" ve "Yavrum Nerdesin" tekrardan yorumlayarak sosyal medyada dinlenme rekorları kırdı.

Hesabından tek başına çektiği videolarla bir anda popüler olan 12 yaşındaki fenomen ismin babası, Sabah gazetesine verdiği röportajda başlarda sosyal medya işini çok ciddiye almadıklarını fakat daha sonralarda akrabalarından aldıkları telefonlarla olayın ciddi olduğunu fark ettiklerini açıkladı.

Küçüklükten beri müzikle iç içeymiş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan aile oğulları Fevzi Kaan'ın müzik serüvenini anlattı. Küçük yaşlardan beri oğullarının müziğe ilgisi olduğunu söyleyen baba Hakan Türker, oğlunun sosyal medyaya yüklediği videoları ve şarkılarını normal karşıladığını söyledi.

Küçük fenomen Fevzi Kaan'ın sosyal medyadan kazandığı parayı eğitim hayatına ayırdıklarını söyleyen Hakan Türker "Ben de bağlama çalışıyorum. Bazı düğünlerde beraber sahne alıyoruz. İnsanın hem de bu yaşta oğlu ile sahne alması çok güzel bir duygu. Ancak oğlumu tamamen bu işin içine atmak istemem öyle de yapıyorum."

"Bizim için gurur verici"

"Özel okula gidiyor. Takviye dersler alıyor. Liseyi güzel sanatlar lisesinde üniversiteyi de müzik üzerine yapması için yönlendiriyoruz. Eğitimi hayatının en önemli yerine koyması lazım. Sosyal medya gelip geçici olur. Önemli olan okuyup geleceğini kurtarması. Ama sosyal medyada 408 bin kişinin takip etmesi de bizim için gurur verici" sözleriyle küçük fenomeninin geleceği hakkında düşüncelerinden bahsetti.