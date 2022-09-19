Kanal D'nin yaz dizisi fena patladı erken final yapıyor Seversin hüsrana uğrattı

Kanal D'nin yaz sezonunda büyük umutlarla yayın hayatına soktuğu dizisi Seversin hayranlarını üzecek haber geldi. Yeni yayın döneminde diğer dizilerin de ard arda yayına girmesi ile Seversin için işler iyice çıkmaza girdi ve kanal kararını verdi.

Abone ol

Kanal D ekranlarında yaz döneminde yayına giren dizi Seversin, ilk bölümü ile ilgi çekse de ilerleyen bölümlerde işin rengi değişti ve dizi giderek kan kaybetmeye başladı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yer aldığı Seversin için final kararı alındı.

Yayınlandığı ilk bölümü ile seyirciyi eline almayı başaran dizi ilerleyen bölümlerde senaryodaki boşlukların da etkisi ile giderek diziden soğumaya başladı. Yeni sezonda da yayına devam eden dizi diğer yapımların da ard arda ekrana dönmesi ile giderek reyting kaybetmeye başladı. Sonunda kanal kararını verdi ve 26 bölüm sürmesi beklenen dizi 21. bölümü ile erken final yapma kararı aldı.

Erken final yapıyor karar çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber günü değiştirilen ve pazartesine alınan projenin 26 bölüme kadar uzatılması planlanıyordu. Ancak bu fikirden vazgeçildi ve dizi için final kararı alındı. Seversin dizisi 21. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası taşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yanı sıra Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyordu.