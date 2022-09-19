Alanya'da orman yangını çıktı! Alevler evlere çok yakın müdahale sürüyor
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Abone ol
Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.