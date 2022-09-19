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Alanya'da orman yangını çıktı! Alevler evlere çok yakın müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'da orman yangını çıktı! Alevler evlere çok yakın müdahale sürüyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çatalhavuz mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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