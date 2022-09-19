Çok Güzel Hareketler Bunlar'a öyle bir isim geldi ki sosyal medya çoştu! Sırf onun için izlerim

Star TV'nin uzun soluklu eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezonu ile perdesini açıyor. Birbirinden iddialı isimlerin olduğu programın kadrosuna bu sezon öyle oyuncular geldi ki sosyal medya kaynadı. İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar'a yeni gelen isimler...

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Her bölümü ile büyük ilgi gören Çok Güzel Hareketler Bunlar programı yeni sezon için geri sayıma başladı. Ekip bir araya geldi ve eğlenceli çekimler başladı. Çok Güzel Hareketler 2, önemli bir transfere imza attı. Sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla tanınan ve çektiği videolar ile dikkat çeken Mahsun Karaca, yeni sezonda ekrana gelecek.

YouTube’da çektiği videolarla kısa sürede adından söz ettiren Röportaj Adam adıyla tanınan ve söz ettiren Mahsun Karaca, müjdeli haberi sevenlerine sosyal medyadan duyurdu ve kadroya gireceğini duyurdu.

2022 sezonuyla birlikte izleyici karşısına çıkacak olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’den izleyiciyi sevindiren bir haber geldi. Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve bu sezonda da seyircileri kahkahaya boğmaya devam edecek eğlence programının kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca ile el sıkıştı.

Kadroya yeni isimler var

‘Röportaj Adam’ olarak çektiği videolarla tanınan ve YouTube’da 2.21 milyon takipçisi bulunan Mahsun Karaca, Çok Güzel Hareketler 2’nin kadrosuna katıldı. Ünlü isim, heyecanını sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi. Karaca yeni sezonda esprileri ile seyircileri güldürecek.

Röportaj Adam Mahsun Karaca kimdir, kaç yaşında?

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca 1992 yılında Adana'da doğdu. Mahsun Karaca, Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana hakkındaki garip ve komik haberlere Röportaj videoları çekip fenomen olan Karaca'nın hem Instagram hem de Youtube'da çok sayıda takipçisi var.

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Tuğçe Manga Karaca ile evlidir.