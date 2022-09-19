Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinden kadro talebi

Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğretileri Platformu Sözcüsü Hatice Taşdemir, Ankara'da basın açıklaması yaparak fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro sözünün yerine getirilmesini talep etti.

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Ankara Ulus Meydanında, Kamu Çalışanları Hak Sendikası Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından düzenlenen basın açıklamasında diyanet bünyesinde hizmet etmiş 25 bin Fahri (Geçici) Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu adına platform sözcüsü Hatice Taşdemir, basın açıklamasını okudu.

Tek isteklerinin, geciktirilmiş ‘kadro hakkını’ istediklerini aktaran Fahri̇ (geçici) Kur’an Kursu Öğretileri Platformu Sözcüsü Hatice Taşdemir, “Hak ve adaletin tecelli etmesi, verilen bunca hizmetin değer bulması için Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerine SGK prim günleri baz alınarak kadroları verilmelidir. İyileştirme değil kadro istiyoruz. İyileştirme adı altında verilen müjde bizleri zerrece tatmin etmemiştir. 10 yıllık bekleyiş basit bir iyileştirme müjdesiyle kapatılamaz. Bizlere verilecek en güzel müjde kadro müjdesi o da ekimde herkesi kapsayacak şekilde ivedilikle gerçekleşmelidir.” dedi.

Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerinin kadro talebinin ne olduğunu ve ne istediklerine değinen Taşdemir, “Görevde olmak şartı aranmadan, lisans önlisans kategori ayrımı yapılmadan, SGK prim günlerimiz baz alınarak direk kadromuzu istiyoruz. Çalıştığımız yılların SGK prim günlerimiz baz alınarak direk kadroya alınmalıdır. Yıllardır KPSS + DHBT + mülakata tabi tutularak kendimizi sürekli yenileyerek görev aldık. Hiçbir şarta tabi tutulmadan direk kadro istiyoruz. Çalıştığımız yıllarda eksik yatırılan sigortamızın da 30 güne tamamlanmasını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"Bütün şartları fazlasıyla taşıyoruz"

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin kimler olduğuna değinen Taşdemir, “657’ye tabi 5510 maddesince Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu; 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında, Hafızlık Kur’an Kurslarında, İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurslarında ve Görme ve İşitme Engelli Kur’an Kurslarında valilik onayıyla ek ders karşılığı hizmet eden kişilerdir. Yılda 2 kez yaz dönemi ve kış dönemi olmak üzere KPSS + DHBT + MÜLAKAT’a tabi tutulan kişilerdir. Kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan kardeşlerimizin taşıdığı bütün şartları taşıyarak hatta daha fazlasını taşıyarak görev yapmış Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri ne zaman kadro haklarına kavuşacaktır?” sorusunu sordu.

"Geciktirilmiş kadro hakkımızı istiyoruz"

Fahri Kur’an kursu öğreticisi olmak için aranan şartlara değinen Taşdemir, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“KPSS ve DHBT sınavlarından 60 baraj puanı almak zorunda ve kadrolu alımda baraj puanı 50, Kış dönemi ve yaz dönemi mülakatlarında en az 70 baraj puanı almak zorunda, güvenlik soruşturmasından geçmek zorunda, Çocuk Gelişimi sertifikası, Hafızlık Belgesi (hafızlık kursları için zorunlu), İşaret Dili Sertifikası (zorunlu), Fahri Kur’an Kursu öğreticiliği yapmak için; yılda 2 kez bizlerden KPSS, DHBT ve mülakat puanı istenmektedir. Kış dönemi 9 ay görev yapmak için KPSS + DHBT ve mülakat puanı ile göreve başlıyoruz dokuz ayın sonunda görevden istifa ettiriliyoruz. Yaz dönemi 2 ay görev yapmak için KPSS + ‘DHBT ve mülakata tabi tutularak fahri Kur’an kursu öğreticiliği yapmaktayız. 2 ayın sonunda yine istifa ettirilmekteyiz. Yılda 2 kez bu sistemden geçerek bu görevi yapıyoruz. Asaleten görev yapan kişilerdir. 4 A statüsünde fahri (geçici) olarak aslın yerine görev yapmaktadırlar. Bizler bu zorlu şartları geçerek görev yaptık. Devletimizden de emeğinizin karşılığı geciktirilmiş kadro hakkımızı istiyoruz buradan da görüldüğü gibi bizler vasıfsız sıradan insanlar değiliz. Kendimizi bu alanda yetiştirdik.”

Fahri Kur’an kursu öğreticilerinin neden atamasının yapılmadığı konusunda da bilgi veren Taşdemir, “2013’den 2018 yılına kadar Kur’an Kursu Öğreticisi alımı hiç yapılmamıştır. Aldığımız 85-95 KPSS + DHBT puanlarımız kullanamadan çöp olmuştur. 2018 yılında ise. Adaletsiz kontenjan sebebiyle ön lisans alanına sadece 100 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Ön lisans kontenjanı kaldırılmıştır. Türkiye geneli fahri Kur’an kursu öğreticilerin sayısı 25 bin civarı var. Şu an görevde olan fahri Kur’an kursu öğreticisi sayısı 2 bin civarında var azaltılmaya gidilmiştir. Onun için görevde olma şartı aranmadan SGK prim günlerimiz baz alınarak kadro istiyoruz. Sayın devlet büyüklerimiz 10 yıldır bizlerin sesini duyuyor halimizi görüyorsunuz. Artık emeklerimizin karşılığı geciktirilmiş kadro hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Kırgın gönüllerimizi ancak herkesi kapsayıcı bir kadro verilmesi ile tamir olacaktır. Buradan Cumhurbaşkanımıza diyanete çağrımız; fahri Kur'an kursu öğreticileri Diyanet'in olmazsa olmaz yapı taşıdır.” dedi.

Son olarak Taşdemir, “Diyanet'i bu seviyeye çıkartan bizleriz vefa olarak da kadromuzu isteriz. Kadınlara verilen değeri diyanet bünyesinde uzun süre hizmet etmiş bayanlar fahri öğreticiler olarak kadrolu istihdam edilerek verilen değerimizi görmek isteriz emeğe saygı vefa ve kadro gerek. Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerinin kadro talebi ekimde karşılanmalıdır. Görevde olma şartı aranmadan, SGK prim günlerimiz baz alınarak kadro şart büyüklerimizin bu feryada kulak vermesini bekliyoruz. Mevlam emeğimizin karşılığı hakkımız olan kadromuzu ekim ayında alarak kadrolu hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah.” ifadelerine yer verdi.