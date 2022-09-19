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Belediye başkanı açıkladı! 10 gün boyunca ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belediye başkanı açıkladı! 10 gün boyunca ücretsiz olacak

 KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya üniversitelerine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin, belediyeye ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün ücretsiz faydalanabildiklerini bildirdi.

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Altay, kentte toplu ulaşımda öğrenci biniş ücretlerine 4 yıldır, sivil biniş ücretlerine 2 yıldır zam yapılmadığını anımsattı. Üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Altay, şunları kaydetti:

"2022-2023 döneminde şehrimizdeki üniversitelere ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin kartlarına Belediye Meclisimizce alınan karar gereği 10 günlük ücretsiz abonman hakkı tanımlıyoruz.

Öğrenciler kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün boyunca belediyemize ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz, bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edilebiliyor. Hayırlı olmasını diliyorum."

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