4 ay önce evlendiği karısını öldürdü kaçarken tesislerde sıkıştırıldı intihar etti

KIRŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen genç kadın, Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

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Edinilen bilgiye göre Kervansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda; M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti.

İddiaya göre, M.T. barışma talebini reddeden eşi Hatice.T.'yi yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Olayın ardından kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan M.T. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 ay önce evlenmiş

Hayatını kaybeden Hatice T., yapılan otopsinin ardından Çiçekdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; "20 yaşındaki bir gencimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hatice'nin bundan yaklaşık 4 ay önce düğünü olmuştu, annesi ile beraber kalıyordu, babasını kaybedeli 1 yıl olmuştu. Bu olayın yaşanması bizi üzdü. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Öte yandan eşini öldürdükten sonra intihar eden M.T.'nin ise Yozgat'ta defnedileceği öğrenildi.