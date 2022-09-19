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İşgalci İsrail zulmü devam ediyor! Evi basılan Şeyh Ömer gözaltına alındı

İşgalci İsrail zulmü devam ediyor! Evi basılan Şeyh Ömer gözaltına alındı

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin evine baskın yaparak gözaltına aldı.

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Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, Şeyh Ömer el-Kisvani'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenledi.

Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedildi.

Kisvani'nin, ifadesi alınmak üzere Batı Kudüs'teki Meskubiyye Polis Merkezi’ne götürüldüğü belirtildi.

Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.

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