Bu sebzeli fırın sote et yemeklerini aratmıyor! Müdavimi olacaksınız

Ege Bölgesi başta olmak üzere sebzeli yemekler birçok kişi tarafından afiyetle tüketiliyor. Türk mutfağında et yemeklerinin yeri ayrı olsa da, sebze yemekleri de hem sağlıklı oluşu, hem de daha kolay hazırlanması sebebiyle çok sık tercih ediliyor.

İşte tarifi merak edilen yemekler arasında bulunan fırında sebze sote malzemeleri ve tarifi.

500 gr karnabahar

500 gr brokoli

2 adet orta boy patates

2 adet orta boy havuç

1 baş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Kırmızı toz biber

Kırmızı pul biber

Kekik

Karabiber

Fırında sebze sote yapılışı:

Fırında sebze sote tarifi için; ilk olarak yarım kilo karnabahar ve yarım kilo brokoliyi çok büyük olmayacak şekilde dallarına ayırıp, iyice yıkayın. Sonrasında 2 adet orta boy patates ve 2 adet orta boy havucun kabuğunu soyarak, çok ince olmamak şartıyla orta büyüklükte doğrayın. 1 baş sarımsağında kabuklarını temiz şekilde soyun.

Sonrasında büyük derin bir kap içine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı doldurun. Yağın üzerine tercihinize göre tuz, kekik, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve karabiber ekleyerek güzelce çırpın.

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları hazırladığınız bu sosun içerisine koyun. Daha sonra dallarına ayırdığınız brokoli ve karnabaharları içerisine ekleyin. Ardından doğranmış patates ve havuçları kabın içerisine ekleyin. Sos ile birlikte tüm sebzeleri güzel bir şekilde harmanlayın.

Ardından yağlı kağıdı büyük bir fırın tepsisi içerisine serin. Az önce hazırladığımız soslu sebzeleri tepsi içerisine koyarak çok üst üste gelmeyecek bir halde yayın. En son olarak olarak 1 adet yağlı kağıdı musluk altında iyice ıslatarak, suyunu süzün. Yağlı kağıdı eliniz ile güzelce açtıktan sonra, sebzelerin üzerini örtün. Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Hazırladığınız bu tepsiyi yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. 30 dakika sonunda yağlı kağıdı alıp, üstü açık bir şekilde sebzelerin üzeri hafifçe kızarana kadar 10 dakika daha fırına verin.

Fırında sebzelerin pişmesinin ardından servis tabağına koyun. Üzerine tercihinize göre çırpılmış sarımsaklı yoğurt döküp, servis edebilirsiniz.

Fırında sebze sote ne kadar sürede hazırlanır?

Fırında sebze sote tarifini hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik fırında sebze sote için geçerlidir.