Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide vefat etti

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide 94 yaşında vefat etti. Şide'nin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Abone ol
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide hayatını kaybetti. Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaza müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
18 Kasım 1974 ila 1 Nisan 1975 ve 22 Eylül 1980 ila 13 Aralık 1983 arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Şide, Türk-İş Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.