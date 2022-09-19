ASAL Araştırma'dan 4 ilde seçim anketi: AK Parti açık ara birinci! İYİ Parti ve HDP oranları dikkat çekti

ASAL Araştırma Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Malatya’da yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. 4 ilde AK Parti birinci parti çıkarken İYİ Parti ve HDP'nin oranları dikkat çekti.

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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Siyasi Eğilimler Araştırması Ağustos ayı anket çalışmasını Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Malatya’da gerçekleştirdi. ,

Katılımcılara anket çalışması kapsamında "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızım, oy kullanmayacağım ve cevap yok yanıtı verenler oransal olarak dağıtıldığında AK Parti her dört ilde birinci parti konumunda.

Kayseri'de MHP ikinci sırada

Kayseri'de AK Parti yüzde 43.9’luk oy oranıyla birinci parti çıkarken MHP yüzde 16.8; CHP ise 14.5 oy oranına sahip oldu.

Kayseri sonuçları

AK Parti: %43.9

MHP: %16.8

CHP: %14.5

İYİ Parti:%12.7

HDP:%2.1

DEVA Partisi:%2..0

Zafer Partisi:%1.5

Yeniden Refah Partisi:%1.4

Saadet Partisi:%1.4

Diğer:%3.7

Kocaeli'de AK Parti önde

Kocaeli'de AK Parti yüzde 43.1’lik oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 21.9; İYİ Parti ise 10.8 oy oranına sahip oldu.

Kocaeli sonuçları:

AK Parti: %43.1

CHP:%21.9

İYİ Parti:%10.8

MHP:%8.5

HDP:%6.2

DEVA Partisi:%2.7

Zafer Partisi:%1.6

Yeniden Refah Partisi:%1.5

Saadet Partisi:%1.2

Diğer:%2.5

Gaziantep'te AK Parti önde

Gaziantep'te AK Parti yüzde 42.7’lik oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 18.4; MHP ise 10.2 oy oranına sahip oldu.

Gaziantep Sonuçları:

AK Parti: %42.7

CHP:%18.4

MHP:%10.2

HDP:%9.5

İYİ Parti:%9.1

DEVA Partisi:%3.6

Gelecek Partisi:%2.0

Diğer:%4.5

Malatya'da AK Parti açık farkla önde

Malatya’da AK Parti yüzde 45.3’lük oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 18.9; MHP ise yüzde 12.7 oy oranına sahip oldu.

Malatya sonuçları:

AK Parti: %45.3

CHP:%18.9

MHP:%12.7

İYİ Parti:%5.9

HDP:%5.8

DEVA Partisi:%2.0

Yeniden Refah Partisi:%1.9

Saadet Partisi:%1.3

Gelecek Partisi: %1.1

Diğer:%5.1