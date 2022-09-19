BIST 3.346
DOLAR 18,29
EURO 18,33
ALTIN 978,57
HABER /  GÜNCEL

ASAL Araştırma'dan 4 ilde seçim anketi: AK Parti açık ara birinci! İYİ Parti ve HDP oranları dikkat çekti

ASAL Araştırma'dan 4 ilde seçim anketi: AK Parti açık ara birinci! İYİ Parti ve HDP oranları dikkat çekti

ASAL Araştırma Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Malatya’da yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı. 4 ilde AK Parti birinci parti çıkarken İYİ Parti ve HDP'nin oranları dikkat çekti.

Abone ol

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Siyasi Eğilimler Araştırması Ağustos ayı anket çalışmasını Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Malatya’da gerçekleştirdi. ,

Katılımcılara anket çalışması kapsamında "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızım, oy kullanmayacağım ve cevap yok yanıtı verenler oransal olarak dağıtıldığında AK Parti her dört ilde birinci parti konumunda.

Kayseri'de MHP ikinci sırada

Kayseri'de AK Parti yüzde 43.9’luk oy oranıyla birinci parti çıkarken MHP yüzde 16.8; CHP ise 14.5 oy oranına sahip oldu.

Kayseri sonuçları

AK Parti: %43.9

MHP: %16.8

CHP: %14.5

İYİ Parti:%12.7

HDP:%2.1

DEVA Partisi:%2..0

Zafer Partisi:%1.5

Yeniden Refah Partisi:%1.4

Saadet Partisi:%1.4

Diğer:%3.7

Kocaeli'de AK Parti önde

Kocaeli'de AK Parti yüzde 43.1’lik oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 21.9; İYİ Parti ise 10.8 oy oranına sahip oldu.

Kocaeli sonuçları:

AK Parti: %43.1

CHP:%21.9

İYİ Parti:%10.8

MHP:%8.5

HDP:%6.2

DEVA Partisi:%2.7

Zafer Partisi:%1.6

Yeniden Refah Partisi:%1.5

Saadet Partisi:%1.2

Diğer:%2.5

Gaziantep'te AK Parti önde

Gaziantep'te AK Parti yüzde 42.7’lik oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 18.4; MHP ise 10.2 oy oranına sahip oldu.

Gaziantep Sonuçları:

AK Parti: %42.7

CHP:%18.4

MHP:%10.2

HDP:%9.5

İYİ Parti:%9.1

DEVA Partisi:%3.6

Gelecek Partisi:%2.0

Diğer:%4.5

Malatya'da AK Parti açık farkla önde

Malatya’da AK Parti yüzde 45.3’lük oy oranıyla birinci parti çıkarken CHP yüzde 18.9; MHP ise yüzde 12.7 oy oranına sahip oldu.

Malatya sonuçları:

AK Parti: %45.3

CHP:%18.9

MHP:%12.7

İYİ Parti:%5.9

HDP:%5.8

DEVA Partisi:%2.0

Yeniden Refah Partisi:%1.9

Saadet Partisi:%1.3

Gelecek Partisi: %1.1

Diğer:%5.1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yerli üretildi, ülkeler sıraya girdi! Azerbaycan'a gönderiliyor işte Mehmetçiğin bomba atarı
Foto Galeri Yerli üretildi, ülkeler sıraya girdi! Azerbaycan'a gönderiliyor işte Mehmetçiğin bomba atarı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da babasını çekiçle öldürdü! İtiraf videosu kan dondurdu: Çocukluk hayalimdi
Antalya'da babasını çekiçle öldürdü! İtiraf videosu kan dondurdu: Çocukluk hayalimdi
4 ay önce evlendiği karısını öldürdü kaçarken tesislerde sıkıştırıldı intihar etti
4 ay önce evlendiği karısını öldürdü kaçarken tesislerde sıkıştırıldı intihar etti
Birce Akalay'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Meğer gerçek bambaşkaymış, İbrahim Çelikkol'un gerçek aşkı...
Birce Akalay'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Meğer gerçek bambaşkaymış, İbrahim Çelikkol'un gerçek aşkı...
Belediye başkanı açıkladı! 10 gün boyunca ücretsiz olacak
Belediye başkanı açıkladı! 10 gün boyunca ücretsiz olacak
Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinden kadro talebi
Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinden kadro talebi
Kanal D'nin yaz dizisi fena patladı erken final yapıyor Seversin hüsrana uğrattı
Kanal D'nin yaz dizisi fena patladı erken final yapıyor Seversin hüsrana uğrattı
114 gün sonra gözlerini gazinin sözleri duygulandırdı
114 gün sonra gözlerini gazinin sözleri duygulandırdı
Galatasaray Başkanı Özbek'ten 'Yusuf Demir' açıklaması
Galatasaray Başkanı Özbek'ten 'Yusuf Demir' açıklaması
Uyuşturucu kullanırken çekilen videosu ortalığı karıştırmıştı! Şeyma Subaşı'nın avukatından olaya dair bomba açıklamalar...
Uyuşturucu kullanırken çekilen videosu ortalığı karıştırmıştı! Şeyma Subaşı'nın avukatından olaya dair bomba açıklamalar...
Alanya'da orman yangını çıktı! Alevler evlere çok yakın müdahale sürüyor
Alanya'da orman yangını çıktı! Alevler evlere çok yakın müdahale sürüyor