20 yaşındaki Recep için endişeli bekleyiş sürüyor! Dünden beri...
İSTANBUL Silivri'de tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 20 yaşındaki genç için arama çalışması yapılıyor.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Recep Çelikel (20) dün saat akşam saatlerinde Selimpaşa Sahili'nden balığa çıkmak için tekneyle denize açıldı. Geri dönmeyen Çelikel'e uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Sahil güvenlik ekipleri, gencin bulunmasına yönelik denizde arama çalışması başlattı. Çelikel'in yakınlarının sahilde bekleyişi sürüyor.