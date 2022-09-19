Eşya kaybetmeye son! İşte karşınızda Apple'ın efsane yeni ürünü Airtag!

Kişisel eşyaları kaybetmek, hemen hemen herkesin başına gelebilen bir durum. Apple, işte bu durumu ortadan kaldırmak için Airtag ürününü piyasaya sürdü.

Abone ol

Eşya kaybetmek herkesin başına sık sık gelen bir durum. Özellikle kaybolan bu eşyalara acil şekilde ihtiyacımız olduğu zaman oldukça fazla zor durumda kalabiliyoruz. Bu kaybolan eşyaların başında genellikle televizyon kumandaları, cep telefonları, araba veya ev anahtarları gibi eşyalar yer alıyor. Teknoloji devi Apple, bu gibi durumlardan kurtulmak için yeni ürününü piyasaya sürdü: Airtag!

Küçük boyutu ve estetik görüntüsü ile tıpkı bir anahtarlığı andıran Airtag, bu sebeple her türlü eşyanızın yanına veya içine kolay şekilde yerleştirilebiliyor. iPhone cihazlardaki bul özelliği sayesinde Airtag'in, haliyle eşyanızın nerede olduğunu kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Peki bu ürün nerelerde kullanılabilir? İşte Apple'ın efsanevi yeni ürünü Airtag'i kullanmanız için en güzel 7 eşya...

1. Anahtarlar

Herkesin en çok kaybettiği eşyaların arasında ev veya araba anahtarları bulunuyor. Airtag'iniz ile anahtarlarınızı artık kolay kolay kaybetmeyeceksin. Bu ürün ile artık evde delicesine anahtar aramaya son verebilirsiniz.

2. Valiz

Bazen aniden ortaya çıkan seyahat durumları hızlı bir şekilde hazırlık yapmanıza sebep oluyor. Bu gibi durumlarda bir an önce valizlerinizi veya çantalarınızı doldurmanız gerekebiliyor. Ancak eğer çantanızı veya valizinizi nereye koyduğunuzu hatırlamıyorsanız, Airtag ürünü tam size göre bir ürün.

3. Müzik aleti kutusu

Müzik ile ilgilenen kişiler genellikle müzik aletlerine bir kutuya koyarak seyahate çıkıyor. Ancak uzun yollarda başınıza gelebilecek bir durum olan çanta kaybolması sizi oldukça zor duruma koyabilir. Bu gibi durumlarda Airtag ürünü, seyahat esnasında kaybolan eşyanızı kolay şekilde size buldurabilir.

4. Laptop çantası

Gün içinde her zaman ihtiyacımız olmayan, ancak bazı durumlarda olmazsa olmaz eşyalar arasında yer alan laptop çantasına bazı durumlarda anide ihtiyaç duyabiliyoruz. Airtag ürününü laptop çantanızın içerisine koyarsanız, acil ihtiyaçlarınızda anında elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz.

5. Teknolojik aletler

Kaybolan teknolojik aletler arasında cep telefonları ilk sırada yer alıyor. Ancak kayıp telefonlar başka bir telefondan aranarak zil sesi sayesinde kolaylıkla bulunabiliyor. Fakat arama özelliği bulunmayan teknolojik aletler için Airtag ürünü tam size göre bir ürün.

6. Bisiklet, kaykay veya scooter

Kaybolan ev aletlerinin yanında bazı durumlarda scooter, bisiklet veya kaykay gibi araçları nereye park ettiğinizi hatırlamayabiliyoruz. İşte Airtag ürününü bu araçlarınızın herhangi bir yerine takarsanız, bu sorun ortadan tamamıyla kaybolacak.

7. Evcil hayvanlar

Eşyaları genellikle kendimiz kaybederiz ancak bizim elimizde olmadan ortadan kaybolan şeyler de var: Evcil hayvanlar... Airtag ürününü hayvanlarınıza yerleştirirseniz, kaybolan dostlarınızı hemen bulabilirsiniz.