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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk uzay yolcusu için tarihi imza! Bakan Mustafa Varank duyurdu

Türk uzay yolcusu için tarihi imza! Bakan Mustafa Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

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Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından önemli gelişmeyi duyurdu.

Türk uzay yolcusuna eğitim

Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi.

Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye’ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

Fransa’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde TÜBİTAK UZAY ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu.

Değerlendirme süreci devam ediyor

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY’ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor.

Dünya yörüngesinde yerçekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor.

Axiom Space'in faaliyetleri

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor.

Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için Uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor.

Bu arada Axiom Space, Fransa’daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi.

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