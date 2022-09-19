Sebze yemeklerinin daha parlak olması için bunu yapın!

Pazardan manavdan hevesle aldığımız o renkli taptaze sebzeler tencereye girince neden mat görünür hiç düşündünüz mü? Sağlıklı sofraların baştacı olan sebze yemeklerini sevmeyen yoktur. Pişen yemeğinizi tabağa koyarken düşündüğünüz gibi olmuyorsa bir de bunu deneyin.

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Cıvıl cıvıl renkleri ile pazardan, manavdan bir hevesle aldığımız sebzeler tencere girip pişince sönüyor ve matlaşıyor. Yemeden önce sunumuyla gözümüzü doyurması beklenen sebze yemeklerini daha canlı daha diri yapmak için yapmanız gerekenler gerçekten çok basit.

Yemekleri tabağa koyduktan sonraki görüntüsü tahmin ettiğiniz gibi olmuyorsa, sebzelerinizin canlı renklerini koruması ve dağılmaması için hazırlık öncesi ve pişirme esnasında yapmanız gerekenler kolay püf noktaları var.

Sebze yemeklerinin daha parlak olması için pişirirken tencerenin kapağını kapatmayın Buharla pişen sebzelerin rengi matlaşır .

Haşlama öncesinde yapılabilecekler:

Patlıcanın pişerken mor renginin korunmasını istiyorsanız, bir kase suya bir kaşık süt ekleyin ve ardından patlıcan parçalarını bu suya koyup bekletin. Patlıcanın kendine özgü mor renginin olduğu gibi kaldığını göreceksiniz. Yeşil yapraklı sebzeleri haşlamak için kaynattığınız suya az miktarda karbonat veya şeker eklemek sebzelerin renklerinin canlı kalmasını sağlayacaktır.

Kerevizin kabukları soyulduktan sonra yarım limonla her tarafı limonlanıp daha sonra pişirilmesi, renginin koyulaşmamasına yardımcı olur.

Ispanak, semizotu, pazı gibi yıkanması zor sebzeleri sirke, karbonat ve biraz tuz içeren suda 30 dakika kadar bekleterek üzerlerindeki toprak, kum ve tozun dibe çökmesini, kimyasallarından arınmasını sağlayabilirsiniz. İşlemin sonunda suyun berraklaştığını görene kadar sudan geçirmeyi de ihmal etmeyin.

Haşlama esnasında yapılabilecekler

Sebze haşlama sırasında haşlama süresini kısa tutmak hem besin değerlerinin hem de renklerinin korunmasına yardımcı olur.

Sebzelerin çok kalabalık bir şekilde haşlanması besin değeri ve renk kayıplarına neden olur. Çok fazla malzemenin aynı anda kaynar suya atılması suyun sıcaklığının düşmesine ve dolayısı ile pişme süresinin artarak renk kayıplarının meydana gelmesine sebep olur. Sebzeleri 2-3 partide haşlayarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Haşlama esnasında tencerenin kapağının açık tutulması sebzelerinin renklerini kaybetmelerini önleyecektir. Karnabahar, kereviz gibi beyaz renkli sebzelerin renklerinin korunması için suyun dışına çıkmadan haşlanmaları gereklidir. Bunun için haşlanan sebzelerin üzerine temiz bir bez örtülür ve ağırlık olması için bezin üzerine de bir tabak konur. Böylece sebzelerin suyun dışına çıkmaması sağlanmış olur.

Ispanak, semizotu, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri ise haşlarken vitamin ve minerallerinin korunması için en doğru yöntem buharda haşlamaktır. Fakat tercihinize göre çok az suyla birlikte kısık ateşte de pişirebilirsiniz. Tencereye aldığınız sebzelerin üzerine bir miktar tuz ekleyip, kapağını açmadan pişirdiğinizde oksidasyonu engellemiş olursunuz. Bu da sebzelerin renklerini koruyarak daha canlı kalmalarını sağlar.