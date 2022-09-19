Gizli geçit yapmışlar 9 odası var! Terör mağarasına girildi içeriden çıkanlara bakın

Çok sayıda mağaranın bulunduğu zorlu coğrafyası ve volkanik yapılarıyla yıllarca teröristlerin en önemli barınma alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan 4 teröristin (2'si "yeşil", biri "turuncu", biri "gri" kategoride) de bulunduğu 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.