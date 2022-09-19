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Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

RİZE'de Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama çalışması başlatılmıştı, sonuçlar çıktı. Aile peş peşe ölümlerden sonra Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmış aşı önceliği istemişti. Ali Genç, "Bizim ailemizde ölen öldü. Ateş düştüğü yeri yaktı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı. Ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.

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Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

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Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı

Kovid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

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