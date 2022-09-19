Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmışlardı! Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları çıktı
RİZE'de Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama çalışması başlatılmıştı, sonuçlar çıktı. Aile peş peşe ölümlerden sonra Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapmış aşı önceliği istemişti. Ali Genç, "Bizim ailemizde ölen öldü. Ateş düştüğü yeri yaktı" dedi.
Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı. Ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.
Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.
Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.
Kovid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.