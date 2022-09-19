Güzel oyuncu Mine Tugay'dan herkesi şaşkına uğratan çocuk açıklaması! "Çok istediğim bir dönem oldu"

Son dönemlerde magazin dünyasının aranan isimlerinden olan, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çocuk açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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2002 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Nejat İşler ve Şevval Sam'ın paylaştığı Gülbeyaz dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan başarılı oyuncu Mine Tugay son dönemlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla son dönemlerde magazin dünyasında adını sık duyuran ünlü isimler arasında yer alıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak

Gülümse Kaderine, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul, Behzat Ç bibi Türk televizyonun ünlü dizilerinde rol alan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 44 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla arasını açmıyor.

Yıllar geçmesine rağmen değişmeyen güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Tugay sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu bu defa yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Tacizciyi ifşa etmişti

Geçtiğimiz haftalarda İnstagram hesabı üzerinden kendisini rahatsız eden bir tacizciyi yaptığı sor cevap etkinliğinde "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Engellediğim binlerce hesabına rağmen takıntılı bir biçimde beni taciz etmeye devam ediyorsun. Neden? Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" sözleriyle ifşa etmişti.

Çocuk sorusuna verdiği cevap gündem oldu!

Ünlü oyuncu bu defa yaptığı soru cevap etkinliğiyle hayranlarının sorularını cevapladı. Mine Tugay bir hayranından gelen "Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir." sözlerine verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.

Daha önce hiç evlenmeyen oyuncu çocuk sorusuna "Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor. Ben bunu bir soru olarak alıyorum. 30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim." diyerek yanıt verdi.