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Gönül Dağı'ndan geri vites! Reytingler düşünce son hamlesini yaptı, Dilek geri dönüyor

Gönül Dağı'ndan geri vites! Reytingler düşünce son hamlesini yaptı, Dilek geri dönüyor

TRT 1 ekranlarının sımsıcacık hikayesi ile seyirciyi saran bozkır dizisi Gönül Dağı son bölümü ile yine zaman zaman seyirciyi güldürürken bir yandan da ağlatmayı başardı. Cumartesi akşamlarına adını yazdıran dizi yeni sezonda Dilek'in vedası ile büyük bir kayıp yaşamış ve reytinglerde düşüşe geçmişti.

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Her cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan bozkır, dostluk ve aile dizisi Gönül Dağı sımsıcak hikayesi ile gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 3. sezonu ile yeniden seyircisini ekran başına kilitleyen dizide işler pek yolunda gitmiyor. Gülsim Ali İlhan'ın oynadığı Dilek karakterinin geçtiğimiz sezon kayaların altında kalarak ölmesinin ardından diziden ayrılmış ve kadroda büyük bir boşluk oluşmuştu. Taner'in yeni sevgilisi kim olacak derken yeni sezonda seyircinin karşısına Aylin karakteri çıktı. Geçtiğimiz bölümde Aylin'in Taner'e açılması ve Taner'in verdiği cevap akılları karıştırdı. Birçok izleyici acaba Dilek diziye yeniden mi dönecek diye merak etti. 

Taner'in Aylin'e cevabı akılları karıştırdı

Gülsim Ali İlhan'ın oyunculuğu ile renk kattığı diziden vedası da olay olmuştu. Senaryo gereği kayaların altında kalan Dilek diziye veda etmişti. Seyirci ise bir türlü Dilek'in vedasına alışamadı ve hala diziye geri dönecek mi diye beklemeye başladı. Dizinin son bölümündeki bir sahne seyircinin umutlarını yeniden yeşertti. Diziye yeni gelen Aylin karakterinin Taner'den çok etkilendiğini söylemesi ve ona yakınlaşması akılları karıştırsa da Taner'in net cevabı izleyenlerin içine su serpti. 

Dilek geri mi dönüyor?

Dizinin son bölümünde Aylin Taner’e karşı bir şeyler hissettiğini açık açık ima etti. Taner ise Dilek her ne kadar buralardan gitmiş olsa da ben halen evli bir adamım diyerek Aylin’i reddetmişti. Dışarı çıktığında ise ayağına düşen davetiyeye farkına varmadan çarpmıştı.

Dilek’in oralarda bir yerde olduğunun farkına varan Taner ise “ Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum gitmediğini biliyorum" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Bu sahne bazı izleyiciler tarafından Dilek geri dönecek şeklinde yorumlandı.

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