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Büyükçekmece’de yasak aşk cinayeti! Dini nikahlı eşi mesaj attı sonrası feci...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece’de yasak aşk cinayeti! Dini nikahlı eşi mesaj attı sonrası feci...

İSTANBUL Büyükçekmece’de Murat D. isimli şahıs, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla iş arkadaşı Nail Demir'i silahla vurarak öldürdü.

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 İddiaya göre, Nail Demir isimli şahıs, birlikte iş yaptığı Murat D.'nin eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Demir'in dini nikahlı eşi Elif K., Murat D.'ye mesaj attı. Duruma öfkelenen Murat D., üç yeğenini de yanına alarak eve geldi. Kapının önünde Nail Demir ile karşılaşan Murat D., kurşun yağdırdı. Zanlı olayın ardından yeğenleriyle birlikte kaçtı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen üç yeğeni gözaltına alırken Murat D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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