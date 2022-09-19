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İsrail Türkiye'ye büyükelçi atadı! İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi Irit Lillian kimdir?

İsrail Türkiye'ye büyükelçi atadı! İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi Irit Lillian kimdir?

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.

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Türkiye İle İsrail arasındaki normalleşme sürecinde kritik adım atıldı. Ankara ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama konusunda mutabakata varılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.

"Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı"

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca AA'nın aktardığına göre açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Irit Lillian kimdir?

1962 Rehovot doğumlu olan Irit Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi görevinde bulundu.

1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katılan Lillian, Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı.

Öte yandan Lillian son olarak, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı görevini yürütüyordu.

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