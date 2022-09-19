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İstanbul'da tezgahlar palamutla doldu taştı fiyatlar yarıdan fazla düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da tezgahlar palamutla doldu taştı fiyatlar yarıdan fazla düştü

İstanbul’da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda tezgahların tümünde palamut bolluğu dikkat çekerken, çeşitliliğin az olduğu görüldü. Geçen hafta tanesi 80 - 120 lira arasında olan palamut bu hafta 25 liraya kadar düştü.

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Tezgahlarda palamutun bollaştığını aktaran balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, ''Şu an bol bol palamut geliyor. Geçen hafta 100 liraydı, bu hafta 25 liraya kadar düştü. İstavrit ve hamsi çok az geldi. Karadeniz hamsisi gelmedi henüz. Vatandaş en çok ucuz ve taze olan palamutu tercih ediyor. Şu an palamut en düşük fiyatında. Palamut yemenin tam zamanı’’ dedi.

Selim Albayrak isimli balıkçı ise, ''Bir kiloluk palamut 50 liraya satılıyor. Palamut, tavuk fiyatından daha ucuz. Şu an balık yemenin tam zamanı. Palamut geçen sene çok azdı. Bu sene palamutta bolluk var. Fiyatlarda düştü'' diye konuştu.

Balıkçılar çarşısında alışverişe gelen Hacı Dernek, ''Fiyatlar normal, palamut aldım. Geçen hafta palamut 120 lira civarındaydı. Sürekli yeriz, dün akşam yedik. Fiyatlar ucuzlayınca tekrar geldik'' şeklinde konuştu.

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