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Kim Min-Jae İtalya'yı salladı! 90+7 müthiş müdahale

Kim Min-Jae İtalya'yı salladı! 90+7 müthiş müdahale

İTALYA Serie A'da Napoli deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup etti. Geceye Kim Min-Jae'nin 90+7. dakikada yaptığı mucizevi müdahale damgasını vurdu.

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Milan'ın İtalya Serie A'daki 22 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Napoli, ligin yeni lideri oldu.

Napoli, Milan'ı 2-1 mağlup ederek İtalya Serie A'da liderliğe yükseldi. Sessiz geçen ilk yarının ardından Matteo Politano, 55. dakikada kaydettiği golle Napoli'yi öne geçirdi. Milan'ın deneyimli forveti Olivier Giroud 69. dakikada skoru eşitledi ancak sadece dokuz dakika sonra Napoli'den Giovanni Simeone aynı şekilde karşılık verdi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından İtalya Serie A'da Napoli 17 puanla lider, Milan 14 puanla beşinci sırada yer aldı. Napoli'de Kim Min-jae 90 dakika görev yaparken Eljif Elmas 87'de oyuna dahil oldu.

En kritik hamle Kim Min-Jae'den

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fenerbahçe 'nin eski yıldızı Kim Min-Jae gecenin en kritik hareketine imza atan isim oldu. Napoli'nin 2-1 önde girdiği son bölümde artan Milan baskısı uzatma dakikalarına kadar sürdü. Maçın sonuna 6 dakika eklenirken, uzatmalarda duran oyun karşılaşmanın 90+7'ye kadar uzamasına sebep oldu. 90+7. dakikada Milan son kez Napoli kalesine geldi.

Bennacer'in sol taraftan yaptığı ortada Diaz kafayı vurdu. Napoli'nin Koreli yıldız stoperi Kim Min-Jae, altı pastaki Diaz'ın kafası vuruşunun kaleye gitmesini ayağıyla engelledi. Müthiş bir müdahalede bulunan Koreli yıldız hem golü engelledi hem de takımının 3 puana uzanan taraf olmasını sağladı.

Şimdiden yıldız savunmacının sezon sonunda dev takımların transfer radarında olabileceği söylenmeye başladı.

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