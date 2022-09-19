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Selçuk Geçer kaçınılmaz son deyip dolarda olacakları anlattı! Yıl sonu o rakama ulaşacak

Selçuk Geçer kaçınılmaz son deyip dolarda olacakları anlattı! Yıl sonu o rakama ulaşacak

Yaptığı analizler ve tahminlerle sık sık gündeme gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı son açıklamada, dolar kurunun yıl sonunda ulaşacağı rakamı açıkladı.

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En çok kullanılan yatırım araçlarından olan dolar 18,26 TL ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmış, ardından haftayı 18,26 TL ile kapatmıştı. Bu sırada Euro ise haftayı 18.29 TL'den tamamlamıştı.

Dövizdeki bu dalgalı durum ile ilgili, yaptığı açıklamalar ile çok sık gündeme gelen ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den bir değerlendirme geldi.

"Tam tersini söylemiştim"

4-5 gün sonra yaşanacak gelişmelere karşı uyaran Selçuk Geçer, FED'in toplanacağını ve faiz kararını açıklayacağını belirtti. Geçer, bir önceki toplantıda bu işin bitti denildiğini ve faiz artırımları artık yavaşlar yorumları yapıldığını hatırlattı. Kendisinin ise bunun tam tersinin söylediğini belirtti. Selçuk Geçer, mevsimsel etkiden kaynaklı ABD'de enflasyonun yapışkan hale geldiğini, üretici ve tüketici enflasyonu farkın kapandığını söyledi.

Selçuk Geçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın her yerinde ülkeler beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapıyorlar. Ancak biz faiz indirip seçim ekonomisine geçiyoruz. Faiz indirip enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu düşüremezseniz dolar kurunu kontrol edemezsiniz. ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı.

'Dolar neden yükseliyor' soruları yersiz

Türkiye’de ekonomi yönetiminin uygulamalarına bakıldığında günün idare edildiğinin görülebildiğini söyleyen Geçer, "Bir KKM çıkardılar bugüne kadar bütçeye 75 milyar lira yük bindirdiler" şeklinde konuştu. Yanlış politikalar uygulanmamış olsaydı KKM’ye ihtiyaç olmayacağının altını çizen Geçer, 150 milyar liranın da devletin kasasında duracağını söyledi. Geçer, hal böyle olunca 'dolar neden yükseliyor' sorularının yersiz olduğunu belirtti.

Selçuk Geçer, doların yükselme sebebini de şöyle açıkladı:

Neden yükselmesin? Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek.

Selçuk Geçer son olarak, dolar/ TL kurunun resmi olarak bir anlamı olmadığını söyleyerek yıl sonu dolar kuru için çok konuşulacak bir tahmin öne sürdü.

Çarşıya pazara çıkınca bunun fark edilebileceğini söyleyen Geçer, fiyatlamada dolar kuru en iyimser ihtimalle 10 TL yukarından hesaplandığını iddia etti. 'Biraz gardınız düşsün dolar kuru kırılır' diyen Selçuk Geçer, çok konuşulacak 2022 yıl sonu için dolar kuru beklentisini de açıkladı.

"Yıl sonu dolar 28 TL"

Selçuk Geçer, açıklamalarını bitirirken yıl sonu dolar beklentisini de açıkladı. Geçer, tahminlerine göre yıl sonunda dolar kurunun 28 TL olabileceğini söyledi.

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