Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı (20 Eylül Salı) pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geliyor. İndirim 20 Eylül 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olması bekleniyor. İşte indirimli motorin fiyatları...Abone ol
Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanmayla birlikte dalgalanmaya devam ediyor.
Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, indirimin ne zaman pompaya yansıyacağının netleşmesinin gün içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 19.24 TL'den, motorinin litre fiyatı 24.83 TL'den satılıyor. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatının 23.07 liraya gerilemesi bekleniyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,22 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,85 TL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,23 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,87 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 19,34 TL
Motorin fiyatı: 24,96 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 19,34 TL
Motorin fiyatı: 24,97 TL