Motorine çok büyük indirim! Bu gece yarısı (20 Eylül Salı) pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geliyor. İndirim 20 Eylül 2022 Salı gününden (bu gece yarısı) geçerli olması bekleniyor. İşte indirimli motorin fiyatları...

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Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanmayla birlikte dalgalanmaya devam ediyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, indirimin ne zaman pompaya yansıyacağının netleşmesinin gün içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti.

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 19.24 TL'den, motorinin litre fiyatı 24.83 TL'den satılıyor. İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatının 23.07 liraya gerilemesi bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,22 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,85 TL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,23 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,87 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 19,34 TL

Motorin fiyatı: 24,96 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 19,34 TL

Motorin fiyatı: 24,97 TL