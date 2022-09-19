Ekin Mert Daymaz yeni aşkıyla öpüşürken görüntülendi! Söyledikleriyle sevgilisinin bile ağzını açık bıraktı

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz bu yıl 17.si düzenlenen Contemporary İstanbul'un partisine yeni kız arkadaşı ile katıldı. Ünlü oyuncu kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülenince çok büyük pot kırdı.

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Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Prandalı Yarim gibi bir çok ünlü yaz dizisinde oynayan yakışıklı ve başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Sevda Erginci ile başrollerini paylaştığı reytinglerin kurbanı olan 'Seni Kalbime Sakladım' adlı dizide rol almıştı.

Çapkınlığı ile nam salmıştı

Hande Erçel, Melisa Döngel, Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü güzellerle aşk yaşayan ünlü oyuncu aynı zamanda çapkınlığı ile de magazin dünyasına nam salan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Cihangir'de adı bilinmeyen bir güzelle görüntülenmişti.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ev aşk hayatı hakkında konuşan ünlü oyuncu "Hayatımda kimse yok, seçici de değilim, benim için sarışın olsun esmer olsun önemli değil. Karakter, kişilik önemli. Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor, biraz evvelde çektiğiniz de sadece arkadaşım" yanıtını vermişti.

Bu defa esmer güzelleydi

Geçtiğimiz haftalarda yine esmer bir güzelle görüntülenen Duymaz mekandan çıkarken muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırmıştı. 32 yaşındaki ünlü oyuncu ve esmer arkadaşı ayrı ayrı yürümüşlerdi. Ardından ünlü oyuncu arkadaşı hakkında "Arkadaşlar hanımefendi benim misafirim. Brezilya'dan geldi, İstanbul'u gezdireceğim" açıklamasını yapmıştı.

Öpüşürken yakalanınca dedikleriyle hayrete düşürdü

Birkaç haftadır magazin gündemine gelmeyen ünlü oyuncu 17. Contemporary İstanbul’un açılış partisine katıldı. Açılışa kız arkadaşı İpek Yazıcıoğlu ile katılan Daymaz kız arkadaşıyla öpüşürken kameralara takıldı. O sırada söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ünlü oyuncu muhabirlere tepki gösterirken pot kırdı. Ekin Mert Daymaz kız arkadaşının yanında muhabirlere dönerek "Siz biraz evvel bizden poz istemediniz mi? Neden şimdi haber vermeden çekiyorsunuz? Allah’tan öptüğüm kız benim kız arkadaşım!" dedi. İşte Ekin Mert Daymaz ve sevgilisinin o anları...