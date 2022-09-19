Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, Haaland ve Lewandowski'yi solladı
Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle adeta kendini bulan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, dakika başına attığı gol sayısıyla Haaland ve Lewandowski'yi geçerek zirveye yerleşti.Abone ol
Son olarak Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı gol ile yıldızlaştı. Bu sezon harikalar yaratan Ekvadorlu golcü, Avrupa'ya da damga vurdu.
Haaland ve Lewandowskı'yi geçti
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de dakika başı en fazla gol atan oyuncular listesinde Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı.
47 dakikada 1 gol atıyor
Enner Valencia 47 dakikada 1 gol atarken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 52 dakikada 1 gol attı. Barcelona'nın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Lewandowski ise 56 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.
Dakika/Gol sayıları:
Enner Valencia: 7 gol, 330 dakika - 47 dakikada bir
Erling Haaland: 11 gol, 575 dakika - 52 dakikada bir
Robert Lewandowski: 8 gol, 449 dakika - 56 dakikada bir