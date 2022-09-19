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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta eğitim mesajı: "Tarihi nitelikte adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz" derken "Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz. 

Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması ve fırsat eşitliği için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayreti içindeyiz.

Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik.

TİKA özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere teknik eğitim desteği veriyor. 

Ayrıntılar geliyor...

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