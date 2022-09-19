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İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu örgüt mensubunun annesi Sevim Dayaklı ve ağabeyi Mehmet Aytekin’in 21 Kasım 2019 tarihinden bu yana Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemine katıldığı da belirtildi.

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