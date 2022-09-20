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Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-8 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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