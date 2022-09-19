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Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu

Katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek’i darp eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Emrah Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma bu sırada devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal ise Şimşek'i darp etmişti ve şüpheli Emrah Topal çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay anında diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada şüpheli Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darp ettiği kaydedildi.

Öfkesine yenik düşmüş
İddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın alınan ifadesinde olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için müştekiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Topal’ın ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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