Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD'de üst düzey temaslar

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst düzey temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmeler...

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabulünün ardından Türkevi’nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

ABD temasları çerçevesinde ABD’li Senatör Lindsey Graham ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti

ABD’de Türkevi’nde temaslarına biz dizi görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.