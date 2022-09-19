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Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar! "Ozan Tufan'la zamana ihtiyacımız var"

Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar! "Ozan Tufan'la zamana ihtiyacımız var"

Fenerbahçe'den Hull City’ye transfer olan Dimitris Pelkas; yeni takımı, transfer süreci, takım arkadaşı Ozan Tufan ve İngiltere'de oynanan futbol hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bu sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olan Dimitris Pelkas; yeni takımı, transfer süreci ve oynanan futbol hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ozan Tufan'la zamana ihtiyacımız var"
Hull Live'da yer alan habere göre Fenerbahçe'den arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı takımda olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değinerek, "Ozan'la birlikte olmak çok güzel. Eskiden Fenerbahçe'de birlikte oynuyorduk ve Hull City'de birbirimizi diğer oyunculardan biraz daha iyi tanıyoruz. Daha iyi olmak ve daha fazla adapte olabilmek için zamana ihtiyacımız var ve şimdi bu takıma çok şey vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama burası farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Sabırla ve maç maç bakarak daha iyi şeyler göreceğiz." dedi.

Transfer süreci ve Hull'daki yaşamı
Transfer sürecine ve İngiltere'deki yaşamına da değinen Yunan futbolcu, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum." sözlerini dile getirdi.

"Tempo çok yüksek"
Championship'teki futbola da değinen Pelkas, "Maçlar çok daha akıcı ilerliyor, hakem çok fazla düdük çalmıyor ve oyunu akışına bırakıyorlar. Her zaman kolay serbest vuruşlar vermiyorlar ve ayrıca benim için VAR'ın Championship'te olmaması çok önemli. Süper Lig'deki gibi diğer bazı liglerde VAR'da çok zaman kaybediliyor. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla tempo daha yüksek ve tabi ki daha formda olmak istiyorum ve bunu yaptığımda da takıma çok şey verebilmeyi istiyorum." şeklinde konuştu.

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