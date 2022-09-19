İsviçre, F-35 için ABD ile anlaştı! Muhalefetten tepki gecikmedi

İsviçre hükümeti, F-35A tipi savaş jeti satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı. Hükümetin anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti.

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İsviçre hükümeti, 36 adet F-35A temini için ABD ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

2027'de başlayacak F-35 teslimatları 2030'a kadar devam edecek. F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F-18 Hornet ve F-5 Tiger jetlerinin yerini alacağı bildirildi.

Hükümetin anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti.

Muhalefetten tepki: hukuksuz...

Muhalefet partileri F-35A anlaşmasının referandum sonuçları beklenmeden imzalanmasının hukuksuz olduğunu öne sürerken İsviçre Parlamentosuna bağlı Teftiş Komisyonu, anlaşmanın bu şekilde yapılmasının "endişe verici" olduğunu fakat "kanunlara aykırı olmadığını" belirtti.

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş, fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Muhalefet, 2020 referandumunda uçakların alınacağına dair ibare olmadığı için konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.