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Yaşlı adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Yaşlı adam tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Ulus Mahallesi, 2150 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evlerinde yaşayan Bayram Köymen (67) ile zihinsel engelli olduğu iddia edilen oğlu K.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine K.K., babası Bayram Köymen’i bıçaklayarak yaraladı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Bayram Köymen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamı bıçaklayan oğlu K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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