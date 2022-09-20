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Trabzon'da polis memuru kadın lojmanda ölü bulundu! İntihar ettiği sanılıyor

Trabzon'da polis memuru kadın lojmanda ölü bulundu! İntihar ettiği sanılıyor

TRABZON’un Beşikdüzü ilçesinde kadın polis memuru lojmandaki evinde ölü bulundu. Polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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Olay Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır’ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahadır’ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından vurulmuş halde buldu. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır’ın silahı ve bir kovan bulundu.

Boşanma aşamasındaymış

Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır’ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır’ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.

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