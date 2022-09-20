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Yoldan geçen sürücüler fark edip hemen ihbar etti! Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yoldan geçen sürücüler fark edip hemen ihbar etti! Gözaltına alındılar

 BOLU'da orman yangını çıkartmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

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