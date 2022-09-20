Erdoğan'a açık açık soruldu: 2023 seçimini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin PBS kanalına özel bir röportaj verdi. Erdoğan, sunucunun "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatifimiz yok" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, dış politika ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, sunucunun "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatifimiz yok" yanıtını verdi.

"Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok"

Sunucunun "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz yoksa Türkiye farklı mı bir yöne doğru mu gider?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer on binleri meydanlara toplayabiliyorsam, bu halkımın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok" yanıtını verdi.