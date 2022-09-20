Kışlıkları hazırlayın kar adım adım geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembeden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Öte yandan Karadeniz'in yüksek kısımları ile Bursa da kar ihtimali var. İşte bölge bölge son durum...
Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından serin ve yağışlı hava etkili oluyor. Perşembe ve cuma gününden sonra sıcaklık daha da düşecek.Bazı bölgelerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.
Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özellikle Çarşamba'dan sonra daha fazla soğuk olacak... Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor.Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak..." dedi.
Bugün hava nasıl olacak?
İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.