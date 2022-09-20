Kışlıkları hazırlayın kar adım adım geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli...

Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir. Kerem Ökten de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özellikle Çarşamba'dan sonra daha fazla soğuk olacak... Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor.Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak..." dedi.