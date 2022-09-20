Athena grubu üzen haberi duyurdu! Konserlere çıkmama sebebi hastalıkmış...

Türkiye'nin sevilen müzik grubu Athena kötü haberi sevenlerine duyurdu. Grubun gitaristi Hakan Özoğuz'un bir süredir konserlere katılmama sebebinin kanserle mücadele etmesi olduğunu açıkladılar.

Abone ol

90'lı yılların başına İstanbul'da Özoğuz kardeşler tarafından kurulan punk rock tarzı müzik yapan ilk grup olan Athena kurulduğu günden bu yana Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Verdiği her konser ve çıkarttığı her şarkı gündeme bomba gibi düşen grup bu defa kötü bir haberle gündeme geldi.

Kanserle mücadele ettiği açıklandı

Grubun hem kurucusu hemde solisti olan Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi ve grubun gitaristi olan Hakan Özoğuz'un uzun süredir konserlerde yer almaması herkes tarafından dikkat çekiyordu. 45 yaşındaki ünlü ismin lenfomaya kanseri ile mücadele ettiği öğrenildi.

Amerikan Hastanesinde tedavi gören Hakan Özoğuz'un tedavi nedeniyle konserlere çıkmadığı ve bir süre daha sahnelerden uzak olacağı öğrenildi. Müzik dünyasını üzen bu haberden sonra Hakan Özoğuz geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu edildi. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz bilgi alınamadı.

Hakan Özoğuz kimdir?

14 ekim 1976 tarihinde İstanbul Fenerbahçe'de doğan ünlü şarkıcı aslen Gazianteplidir. Öğrenimini açıköğretimle tamamlayan ünlü isim küçük yaşlardan beri müziğe olan merakı sonrası 15 yaşında gitar çalmaya başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2007 yılında babasını kaybettikten sonra kardeşi Gökhan Özoğuz'la birlikte müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden görmüştür. 1987 yılına Athena Grubunu kurmuş 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi For Real adlı şarkıyla temsil etmişlerdi. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Özoğuz ile Berlin'de nikah masasına oturmuştur.