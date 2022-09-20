Bunlar giderleri mahvediyor! Asla lavaboya dökülmemesi gereken şeyler

Günlük hayatımızda, birçok ihtiyacımızı karşılamak için lavaboları sık sık kullanıyoruz. Ama bilinçsizce yapılan bazı şeyler var ki, lavaboların tıkanmasına ve hatta tüm giderle alakalı ciddi sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. Lavaboya asla dökmemeniz gereken şeyleri sizler için derledik...

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Lavaboya dökülen şeyler, boruları tıkayabilir ve hatta tüm gideri temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca lavabo giderinin içinde biriken artıklar, sağlığınızı da olumsuz yönde etkiler. Sizler için, asla lavaboya dökmemeniz gereken şeyleri sıraladık. Gelin beraber bakalım...

Kahve telvesi

Çoğu kişi, kahve telvelerinin herhangi bir sorun oluşturmayacağını düşünüp lavabonun içine döküyor. Tıkanık tesisatlar açıldığında biriken telveler ve telvelerin oluşturmuş olduğu zararları meydana çıkıyor. Ayrıca telveleri çok daha farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin cilt sağlığınız için...

Yumurta kabukları

Çöpleri imha eden aletler bile yumurta kabuklarını yok edemiyor. Lavabonuza attığınızda bu kabukların eritmek mümkün değildir ve kabuklar lavaboyu anında tıkayabilir. Sonra uğraşmak zorunda kalırsınız.

Hayvansal yağ

Et, pastırma, sosis, kümes hayvanları, haşlanmış kanatlı hayvan derisinden pişmiş ve / veya eritilmiş yağlar ve hatta sos da dahildir. Bu tür yağları lavabonuza dökerseniz, içeride donacak ve lavabonuzun tıkanmasına yol açacak.

Kullanılmış yağ

Pişirme yağı, zeytinyağı, salata sosları, çeşniler ve mayonez dahil yağları lavabolarınıza dökmeyin.

Etiket

İster inanın ister inanmayın, meyve ve sebzeler üzerindeki küçük plastik içeren tanımlama etiketleri düzenli olarak gider borusuna atılırsa burada birikir.

Islak kedi kumu

Islak kedi kumu topaklanıp beton gibi olabilir. Bu nedenle, lavabonuza dökmüş olduğunuz kedi kumu, ıslak olmasa bile içeride ıslanacak ve lavaboya adeta çimento dökmüşsünüz gibi etki edecek. Bütün tesisatı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Peçete

Biyolojik olarak parçalanabilir olsalar da, kağıt havlulara özgü emici özellikler onları boruları tıkayan başlıca maddeler haline getirmektedir. Suyu emip, buruşup sertleşecek ve lavabonuzu tıkayacak.

Islak mendil

Islak mendiller tuvalet kağıdı gibi parçalanmazlar ve kanal tıkanmaları sebebiyle ülke genelinde ciddi sorunlar çıkarabilirler.

Boya

Su bazlı boyalardan sonra fırçaları temizlemek için kullanılan sular lavabolara boşaltılmamalıdır. Bu sular tehlikeli atıklardır.

İlaçlar

Yapılan araştırmalara göre, birçok ilaç maalesef ki doğal su kanallarına atılıyor. İlaçların büyük bölümü su kanallarında erise bile üçte biri kalıyor. Bu ilaç kalıntıları daha sonra temiz su kaynaklarını oldukça kirletiyor.

Bazı temizlik ürünleri

Fosfatlar, antibakteriyel maddeler ve diğer çeşitli bileşikler, konvansiyonel temizlik ürünleri lavabonun içine döküldüğünde, giderden kanallara ulaşıp ekosistemleri bozmaktadır.